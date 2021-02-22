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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılığı

- HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılığı

Ailelerden görüntü

A Haber Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-HDP il binası ve çadırdan görüntü
-Mevlüde Üçdağ röportajı

( DİYARBAKIR ) HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlılığı- Evlat nöbetindeki Mevlüde Üçdağ: "Evladım ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini istiyorum" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 539’uncu gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 539’uncu gününe girdi. Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme devam ettiğini söyledi.

"Ben diğer evlatlar için de kalkmayacağım" Cesaretlerini toplayıp geldiklerini belirten anne Mevlüde Üçdağ, evladı için ölmek istediğini söyledi.

Anne Üçdağ, "Başka bir şey için ölmek istemiyorum. İnsan evladı için her kapıya gider. Biz de 1,5 yıldır bu kapıdayız. Benimkisi zaten ölü diye atmışlar. Ben de inanmıyorum. Ölüyse ölüsünü, diriyse, dirisini istiyorum. Gecede bir nöbet varsa ona da katılırım. Yeter ki evladımı o zalimlerin elinden koparayım. Ben diğer evlatlar için de kalkmayacağım” dedi.
(RK-YRT
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