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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 726. gününde
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 726. gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 726. gününde

Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü

Evlat Nöbeti Oturma Eylemi Terörist Terör Örgütü Teröristler 

-Fatma Bingöl konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 726. gününde devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 726. gününde de sürüyor. 2014’te 14 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırılan Tuncay Bingöl’ün annesi Fatma Bingöl, 2 yıla yakındır eylemde olduğunu ve çocuğunu istediğini söyledi.

Burada HDP il binasının önündeki eylemimiz yakın zamanda 2 yılımız bitecek 3’üncü yılımıza gireceklerini belirten Bingöl, “Biz bunlardan çocuklarımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Evlatlarımız gelsin artık. Tuncay’da bizi görüyor ve duyuyorsan ailen seni bırakmadı, ailen senin arkadan, ailen seni seviyor gel artık onlara kanma teslim ol” dedi.
(SI-AKK-Y)
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