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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

Çadırdan görüntü

Kaçırılma Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü 

-Ayten elhamam röportaj
-Ailelerden görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binasın önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 638'nci gününde de devam ediyor. HDP il binası önünde oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Elhaman, "4 yıldır ben oğluma hasret kaldım, 2 yıldır bu kapılardayız. Neden HDP milletvekilleri sesiz kalıyor, neden annelere cevap veremiyorlar, çünkü suçlular. Kepenkleri kapattırdık onlara, inşallah HDP kapatılır, biz anneler çocuklarımıza kavuşacağız ve o günü sevinçle karşılayacağız. Evlatlarımızı inşallah alacağız, dağda tek bir evlat kalana kadar devam edeceğiz, sanmasınlar bu anneler yıkılacak, biz yıkılmayacağız” dedi.

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