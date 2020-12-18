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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
HDP önündeki ailelerin çığlığı büyüyerek devam ediyor

HDP önündeki ailelerin çığlığı büyüyerek devam ediyor

Eyleme katılmak için gelen anne

Oturma Eylemi Terör Örgütü Kışla 

-Kızının fotoğrafıyla alkışlarla çadıra giren anne
-Baci Göze konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Bir yılı aşkın bir süredir farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 5 yıl önce köyde çobanlık yaparken 16 yaşında dağa götürülen Yasemin Göze için Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbetine gelen Baci Göze elinde kızının fotoğrafıyla eyleme katıldı.
Kızını HDP ve PKK’dan isteyen Göze, Türkçe ve Kürtçe kızını çok özlediğini belirterek, 'Çobanlık yapıyordu, koyunların yanına gitti. Köye gittiğimde baktık kızımı götürmüşler, aradık bulamadık. Gittim onların yanına dediler senin kızın burada değil. Ben kızımı istiyorum ben kızım için geldim buraya kızım yasemin gel seni özledim. Seni bulamıyorum Allah aşkına gel artık'' dedi.
Göze, açıklamalarının ardından kızının fotoğrafını alarak ailelerin yanında eyleme katıldı.

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