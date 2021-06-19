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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HDP önündeki ailelere katılımlar her geçen gün artıyor

HDP önündeki ailelere katılımlar her geçen gün artıyor

Annenin çadıra gelişi

Televizyon Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Ailelerin anneyi karşılaması
-Zeliha Çelik konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) -- Evlat nöbetinin 456’ıncı günün aile sayısı artarak 230 oldu DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde bekleyen ailelerin evlat nöbeti 456’ıncı gününde de sürerken, 19 yaşındayken zorla dağa kaçırılan Devlet Çelik'in annesi Zeliha Çelik'te eyleme katılırken, evlat nöbetindeki aile sayısı 230'a ulaştı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde bekleyen ailelerin evlat nöbeti 456’ıncı gününde de devam ediyor. 2004 yılında Osmaniye'de 19 yaşında kaçırılan Devlet Çelik'in annesi Zeliha Çelik'in katılımıyla HDP il binası önünde aile sayısı 230'a yükseldi. “Gece ve gündüz yatmıyorum” Devleti sevdiği için kızının ismini Devlet bırakan anne Zeliha Çelik, onun için HDP il binası önündeki eyleme geldiğini belirterek, "Kızımı istiyorum ben. Anne olarak ona sesleniyorum gel diyorum. Teslim olsun, gelsin buraya. Kızımı kandırdılar götürdüler. Bana göstermediler hiç. Çocuğumu PKK'dan ve HDP'den istiyorum. Gece ve gündüz yatmıyorum. Aile perişan oldu, babası da hasta. Aileleri televizyonda gördüm. Buraya öyle geldim, kızımı istemek için. Güvenlik güçlerine teslim olmasını ve yanıma gelmesini istiyorum" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından anne Çelik, elinde kızının fotoğrafıyla HDP önündeki çadırda oturma eylemine başladı.
(SI-AKK-Y)
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