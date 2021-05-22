Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HDP önündeki aileler, kısıtlamada da evlatlarının yolunu gözledi

HDP önündeki aileler, kısıtlamada da evlatlarının yolunu gözledi

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Abdullah Demir konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamından Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürüyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladını almadan eylemi bırakmayacağını söyledi.

Demir, "Eylemimize devam ediyoruz, biz evlatlarımızı bekliyoruz başka bir şey beklemiyoruz. Kısıtlamadan çadırın önüne gidemedik bugün ama eylemimizi de sürdürdük. Evlatlarımızı alana kadar da buradan kalkmıyoruz. 26 tane çocuğumuz geldi, devletimiz o kadar büyük bir devlet ki bir kelepçe vurmadan ailesine teslim ettiler. Oğlum beni duyuyorsan kaç gel, adalete teslim ol. Irak’tasın, size orada çile çektiriyorlar bize de burada çektiriyorlar. Kaç gel bu hasretlik bitsin” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement