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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde

HDP önündeki aileler kararlılıkla çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için eylemde

Ailelerin bekleyişi

Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Çocukların fotoğrafları
-Lokman Çiftçi konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 625’inci gününde de devam etti. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 625'inci gününde de sürüyor. 625 gündür HDP il binası önünde Oğlu Emircan için eylemini sürdüren baba Lokman Çiftçi, evladının 9 yıl önce 14 yaşındayken HDP ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun kaçırılmasının tek sorumlusunun HDP olduğunu aktaran baba Çiftçi, "Oğlum beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini ve güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Tek benim çocuğum değil dağda bulunan bütün çocuklar kaçıp devlete teslim olsunlar. Ben oğlumu almadan da asla buradan gitmem, eylemimde kararlıyım" dedi.
(SI-YRT
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