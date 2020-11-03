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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
HDP önündeki aileler eylemlerine kararlılıkla devam ediyor

HDP önündeki aileler eylemlerine kararlılıkla devam ediyor

Ailelerden görüntü

Gesi Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-HDP İl binasından görüntü
-Ailelerin kaldığı çadırdan görüntü
-Şevket Bingöl açıklaması

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 428’inci gününde de devam ediyor. Evlatlarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya kandırılarak ve kaçırılarak dağa götürülmesi iddiasıyla Diyarbakır HDP İl binası önünde 428 gün önce oturma eylemi başlatan aileler, evlatlarının yollarını gözleyerek kararlılıkla eylemlerine devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için 428 gündür evlat nöbeti tutuyor. Baba Şevket Bingöl, bir yıldan fazladır burada oturduklarını, HDP’den herhangi bir açıklama kendilerine yapılmadığını belirterek, "Çünkü bizim çocuklarımızı HDP götürdü, HDP aracılığıyla götürüldü. HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Benim çocuğum 2014 yılında 14 yaşındayken HDP Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından götürüldü. HDP bizim çocuklarımızı götürüp PKK’ya satmış. Şimdi de bizim çocuklarımızın gölgesinde saklanıyorlar. Bizim çocuklarımız gelmeden hiçbir aile buradan ayrılmayacak" dedi.
(RK-YRT
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