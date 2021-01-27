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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HDP önündeki aileler evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

HDP önündeki aileler evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Ailelerin çadırda bekleyişi

Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Mevlüde Üçdağ konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 513’üncü gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 513’üncü gününde de devam ediyor. Oğlu Ramazan için 513 gündür oturma eyleminde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, eylemlerine devam ettiğini söyledi.

Üçdağ, "Evladımdan 6 yıldır haber alamıyorum ve sesini duyamıyorum. Evladımı benden koparıp götürdüler. Oğlumu almadan bu kapıdan gitmeyeceğim" dedi.
Oğlunun Kur'an kursuna gitmek için evden çıktığını belirten anne Üçdağ, "Oğlum Ramazan Kur'an kursu için evden çıktı, ama duyduk ki onu terör örgütü kampına kaçırmışlar. Onlar çocuğumu dağa kaçırmasaydı, çocuğum Kur'an-ı Kerim kursuna gidecekti. Oğlum Ramazan beni görüyor ve duyuyor ise ona çağrım kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasıdır. Ben seni almadan da buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.
(SI-YRT
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