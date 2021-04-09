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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor

HDP önündeki aileler evlat nöbeti eylemine kararlılıkla devam ediyor

Evlat nöbeti çadırından görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Ailelerden görüntü
-Yazılı dövizlerden görüntü
-Nazmi Türan röportajı
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 585’inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 585’inci gününde de devam ediyor. Aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişlerini sürdürüyor. Hakkari'den 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Kadriye için gelerek oturma eylemine katılan baba Nazmi Türan, HDP’nin desteğiyle 8 yıldır kızının dağa kaçırıldığını söyledi.

Çocuğundan hiçbir haber alamadıklarını aktaran baba Türan, "585 gündür biz buradayız. Bütün anne ve babaların desteğiyle biz buradayız. Bu çadırı terk etmeyeceğiz. Eğer çocuğum sesimi duyuyorsa gelsin. Devlete teslim olsun. Bizim devletimiz güçlü bir devlettir" dedi.

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