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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
HDP önündeki aileler çocuklarını terörün kirli ellerinden kurtarmakta kararlı

HDP önündeki aileler çocuklarını terörün kirli ellerinden kurtarmakta kararlı

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Çadırdan görüntü
-Aydan aslan röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 542’nci gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 542’nci gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, kızını HDP’den istediğini belirterek evladına dönmesi çağrısında bulundu. Anne Arslan, "Buradayız, eylemimizi sürdürüyoruz, kimse bizi vazgeçirtemez, sonuna kadar eylemimizde kararlıyız. Evlatlarımız gelmeyene kadar burada kalkmayız, evlatlarımızı HDP’den istiyoruz, Aysun beni görüyor ve duyuyorsan gel bu hasret bitsin. Dön artık geri dön, 6 yıldır hasretini çekiyorum gel gülüm annene geri dön. Askerimizi nerde görsen kaç gel teslim ol, korkma senin gözünü korkutmuşlar" dedi.

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