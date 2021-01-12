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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
HDP önündeki aileler, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

HDP önündeki aileler, çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Fotoğraflardan görüntü
-Çadır içerisinden görüntü
-Şemsettin Özcan röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 498 gündür devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 498'inci gününe girdi. 4 yıl önce 17 yaşındayken Muş merkezden kaçırılan Atilla Özcan için eyleme devam eden baba Şemsettin Özcan ortaokulda okuduğunu ve kaçırılıp götürüldüğünü söyledi.

Baba Özcan, "Oğlum sağ ise gelip teslim olsun, orada kalma orası Ermenilerin yeridir. Onun için geldim Diyarbakır’da çadırdayım, hepimiz HDP önündeyiz, zaten bu işi hep HDP yapıyor. HDP olmasaydı bu iş zaten olmazdı, fakir fukaranın çocuklarını kandırıyorlar dağa götürüyorlar" dedi.
(MB-YRT-
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