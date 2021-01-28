HDP önündeki aileler, çocukları için direnmeye devam ediyor

-Songül Altıntaş konuşması

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 514'üncü gününe girdi. Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 514’üncü gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişi sürdüren annelerden Songül Altıntaş, dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, 6 yıldır evladının peşinde olduğunu söyledi.



Oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemine son vermeyeceğini ifade eden Altıntaş, "Çocuğumuzdan haber alana kadar burada nöbet tutacağız. HDP'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmiyorum. HDP ve PKK Kürtlere ihanet ediyor, zulmediyorlar. Kürtlerin çocuklarını dağa kaçırıyorlar" dedi.





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