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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HDP önünde evlat nöbetindeki annelerin haykırışı sürüyor

HDP önünde evlat nöbetindeki annelerin haykırışı sürüyor

Ailelerin bekleyişi

Küçük Kız Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Kız Kardeş Terör Örgütü 

-Süheyla Demir
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) -- Anne Süheyla Demir:- “Biz evlatlarımızı PKK ve HDP’ye bırakmayacağız” DİYARBAKIR

- Ağrı'da lise okurken 7 yıl önce 3 arkadaşıyla PKK'lı teröristlerce kandırılarak kaçırılan Hayal Demir'in ailesi, kızlarına kavuşacağı günü umutla bekliyor. HDP Diyarbakır il binası önünde 586 gündür nöbette olan Anne Süheyla Demir “Biz evlatlarımızı PKK ve HDP’ye bırakmayacağız, buna kararlıyız. Annelerin son kararı biz birlikte bu yola baş koyduk. Evlatlarımızı onlardan almadan buradan gitmeyeceğiz” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 586’ıncı gününde de devam ediyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 586 gündür oturma eylemi yapan Süheyla Demir, 7 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşana kadar ayrılmayacağını söyledi.

“Benim kızım ahı inşallah onlara kalmaz” Kızı Hayal Demir için 586 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde nöbette olduğunu aktaran anne Demir, “Biz evlatlarımızı PKK ve HDP’ye bırakmayacağız, buna kararlıyız. Annelerin son kararı biz birlikte bu yola baş koyduk. Evlatlarımızı onlardan almadan burada gitmeyeceğiz. Sonuna kadar buradayız ve otura otura kazanacağız. Ben evladımı 7 yıldır HDP’ye kaptırdım ve HDP benim kızımı lise 3. sınıf öğrencisiyken PKK’ya teslim etti. Benim kızım ahı inşallah onlara kalmaz, hayallerimizi yıktılar. Benim kızımın elinden kalemi alıp eline silah verdiler. Şuanda okulda olacağı yerde dağda, taşta ve mağaralara mahkum. Eğer kızım beni görüyor ve duyuyor ise iki yıldır burada küçük kız kardeşinle birlikte seni bekliyoruz. Bir an önce kaç güvenlik güçlerine teslim ol” diye konuştu.
(SI-AKK-Y)
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