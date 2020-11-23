Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı babadan PKK’ya tepki

HDP önünde evlat nöbeti tutan acılı babadan PKK’ya tepki

HDP il binası dış görüntüsü

Askerlik Şubesi Güvenlik Güçleri Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Evlat nöbeti tutan anne ve babalardan görüntü
-Süleyman Aydın konuşması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) -- Baba Süleyman Aydın:- "Oğlumu HDP ve PKK kaçırmasaydı şimdi askerde olacaktı" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 448’inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 448’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (20) için eylemine devam ederken, oğlunun askere alınması için askerlik şubesinden arandığını fakat oğlu, dağda olduğu için askere gönderemediğini söyledi.

"Oğlum beni duyuyorsa gelip güvenlik güçlerine teslim olsun" Oğlunu HDP’nin 5 yıl önce kaçırmasına aracılık yaparak terör örgütü PKK’ya satıldığını iddia eden baba Süleyman Aydın, "Oğlum Özkan’dan 5 yıldır haber alamıyorum. Önceki gün askerlik şubesinden beni aradılar. Oğlumun vatani görevi için yaşı dolduğundan dolayı fakat maalesef oğlum dağa kaçırıldığı için bir şey diyemedim. HDP’de hiç vicdan yok, vicdan olsaydı 5 yıldır bizim çocuklarımızı bizden ayırmazdılar. Oğlum beni duyuyorsa gelip güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlum PKK’nın hayrı hiç kimseye yoktur. Yöneticiler gidip sıcacık yataklarında yatıyorlar sizleri de orada ölüme mahkum etmişler. Kaç gel teslim ol" dedi.
(SI-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement