Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
HDP önünde evladını bekleyen baba Aydın: 'HDP’nin yaptığının 4 kitapta da yeri yok”

HDP önünde evladını bekleyen baba Aydın: 'HDP’nin yaptığının 4 kitapta da yeri yok”

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Umutlu 

-Fotoğraflardan görüntü
-Süleyman aydın röportaj
-Çadırdan detay

( DİYARBAKIR ) HDP önünde evladını bekleyen baba Aydın: "HDP’nin yaptığının 4 kitapta da yeri yok” DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 501'inci gününe girerken, Diyarbakır'da oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan baba Süleyman Aydın, "Katılım nerdeyse sıfıra indi, HDP’nin yaptığının 4 kitapta da yeri yok" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 501’inci gününde de devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 501 gündür HDP il binası önünde beklediklerini söyledi.

Aydın, "501 gündür biz buradayız bütün dünya sesimizi duydu, bir tek HDP duymadı. HDP bize artık kör ve sağır olmuş, duymazlıktan geliyorlar. Vicdan bunlarda yok, onları artık vicdana da davet etmiyoruz. Vicdan olsaydı çoktan bir şeyler yapmış olurlardı. Bunlar Kandil’den talimatsız bir şey yapamıyorlar. Bu HDP’nin yaptığının 4 kitapta da yeri yok, biz burada mağduruz, hani anneler onların en hassas noktası idi. Anneler 501 gündür kapılarında feryat ediyor, biz mal mülk değil çocuklarımızı istiyoruz. 5 yıldır oğlumdan haber alamadım, ölümü sağ mı diye, hep onun hasret ve özlemiyle kalkıp oturuyoruz. Biz artık bizim çocuklarımız değil de başkalarının çocukları buradan gitmemesi için çaba gösteriyoruz, HDP’nin iç yüzünü bütün Türkiye görsün istiyoruz. Bununda meyvelerini aldık, katılım nerdeyse yüzde sıfıra indi. Eylemimizde HDP ve PKK rahatsızlık duymaya başladılar. Sonuna kadar bunlarla mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı