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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
HDP önünde bekleyen Tuğba'dan ağabeyine duygulandıran mektup

HDP önünde bekleyen Tuğba'dan ağabeyine duygulandıran mektup

HDP il binası önünde toplanan aileler

Polis Raks Terör Örgütü Teröristler Irak 

-Tuğba Yıldırım konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde annesi Cennet Kavaklı ile birlikte 472 gündür evlat nöbetinde bulunan 15 yaşındaki Tuğba Yıldırım, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesi yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan ağabeyi Adil Kavaklı için yazdığı mektup duygulandırdı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 472 gündür kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbetinin ilk gününden beri eylemde olan 15 yaşındaki Tuğba Yıldırım, 2015’te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesi yolunda PKK’lı teröristlerce kaçırılan ağabeyi Adil Kavaklı için mektup yazdı. Yıldırım, HDP il binası önünde annesi ve diğer evlat nöbetindeki ailelerle birlikte yazdığı mektubu okudu. Ağabeyinin kahraman bir Türk askeri olduğunu belirten Yıldırım, ''O kahraman bir Türk askeri. Her Türk genci gibi vatani görevini kutsal bilip ellerinde kınalarla, omuzunda şanlı Türk bayrağı gururu ve mutluluğuyla vatani görevini yapmak üzere yola çıktı. Ama ne yazık ki bölücü terör örgütü tarafından ağabeyim Adil ve Müslüm Altıntaş silah zoruyla zalimce otobüsten indirilip dağa götürülmüştür. Zindanlarda esir tutuyorlar. Ağabeyimin ne suçu ve günahı vardı? Onu bıraksınlar, ne istiyorlar ağabeyimden. Aynı zamanda Müslüm Altıntaş ve diğer asker polisler 6 yıldır bu masum insanlar hain PKK örgütü tarafından ailesinden, sevdiklerinden ve ideallerinden uzak tutulup esir tutuyorlar. Ağabeyciğim seni çok çok özledim. Ağabeyim sen beni her zaman sevdin, korudun ve güvende hissettirdin. Binlerce kez teşekkür ederim. Biliyor musun Muhammet abim askerliğini yapıp geldi. Canım ağabeyciğim, annemle Muhammet abim ve ben, senin yolunu bekliyoruz. Canım abim, bir telefon geldiğinde, kapı tıklandığında, senden bir haber geldi diye umutlanıp seviniyoruz. En kısa zamanda yanımızda olacaksın canım abim. Belki yarın, belki yıllar sonra ama yine de yanımızda olacaksın. Allah sabredenlerle beraberdir. İyi ki abimsin. En kısa zamanda kavuşmamız dileğiyle sabırla bekliyoruz canım abim'' dedi.
Tuğba'nın okuduğu mektup, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
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