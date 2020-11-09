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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
HDP’nin Osmaniye İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı

HDP’nin Osmaniye İl Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı

Parti binası ve evlerde arama çalışmalarından görüntüler

Leman Terör Örgütü Mermi 

-zanlıların getirilmesi
-detaylar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de terör örgütü PKK/KCK’ya eleman temin etmekten gözaltına alınan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım Perşembe günü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda terör örgütüne elaman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulundukları belirlenen HDP İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve HDP parti binalarında çok sayıda örgütsel doküman, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrak olarak kullandığı bez parçası, pankart, dijital materyal ve tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ali Coşkun ve Kadriye Töre tutuklandı.
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