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HDP Muş il Eş Başkanı gözaltına alındı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HDP Muş il Eş Başkanı gözaltına alındı

HDP Muş il Eş Başkanı gözaltına alındı

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( MUŞ ) MUŞ

Polis Terör Altın Gözaltı Polis Ekipleri 


- Muş’ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘terör soruşturması’ kapsamında sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Nergiz’in, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (UU-ŞAK
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