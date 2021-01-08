Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
HDP’liler ile evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik

HDP’liler ile evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik

Gerginlikten görüntü

Polis Sağlık Ekipleri 

-HDP’lilerin camdan el sallaması
-HDP’lilerin ailelere laf söylemesinden görüntü
-Fenalık geçiren aileden görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da parti binasına giren HDP'liler, evlat nöbetindeki ailelere 'Yine niye coşmuşsunuz' diyerek sataştı. Ailelerin de karşılık vermesi ile gerginlik yaşandı. Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP'liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Parti binası içerisine giren HDP'liler ailelere 'Yine niye coşmuşsunuz' diyerek laf attı. Ailelerin de karşılık vermesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında evlat nöbetindeki bazı anne ve babalar fenalaştı. Fenalaşan baba Salih Gökçe’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Parti binasına girerken evlat nöbetindeki ailelere hakaret eden bir kişi gözaltına alındı. Gerginlik, polisin araya girmesi ile sonlandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı