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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
HDP'li eski vekilin terörist oğlu adliyeye sevk edildi

HDP'li eski vekilin terörist oğlu adliyeye sevk edildi

Adliye detay

Çatışma Akalan Gesi Teröristler Gori 

-Jandarma detay
-Şahısın uzaktan geçirilmesi
-Arşiv-

( HATAY )-Amanoslarda yakalanan HDP Muş eski Milletvekili Demir Çelik'in terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyeye sevk edildi HATAY

- Güvenlik korucularının Hatay’ın Amanoslar bölgesinde keşif ve gözetleme görevi sırasında teröristler çıkan çatışmada sağ olarak ele geçirilen ve HDP Muş eski Milletvekili Demir Çelik'in terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyeye sevk edildi. Hatay'da güvenlik korucuları, Amanos bölgesinde yaptıkları keşif sırasında fark ettikleri teröristlerle çatışmaya girdi. Çatışmada bir terörist ölü ele geçirilirken, bir teröristte sağ ele geçirildi. Sağ ele geçirilen teröristin ‘Savaş’ kod adını kullanan Yoldaş Selim Çelik olduğu ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı. Terörist Yoldaş Selim Çelik, Hatay İl Jandarma'daki sorgusunun ardından Hatay Adliyesine sevk edildi. Sağ ele geçirilen terörist Çelik'in; eski Varto Belediye Başkanı, eski BDP Genel Başkanı ve eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıkmıştı.
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