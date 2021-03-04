Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı

HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Olay bölgesinde kaza yapan araçtan detaylar

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Keçi Gesi Direksiyon 

-Jandarma ekipleri
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da HDP İl Eş Başkanı Çiğdem Karakeçili’nin aracı takla attı- Kazada HDP’li kadınların bulunduğu 4 kişi yaralandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da HDP İl Eş Başkanı Çiğdem Karakeçili’nin içinde bulunduğu aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Ceylanpınar yolunun kırsal Karataş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ceylanpınar istikametine giden HDP Haliliye Eş Başkanı Hatice Göktepe’nin kullandığı 63 PN 602 plakalı Duster marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Çiğdem Karakeçili, HDP Haliliye İlçe Eş Başkanı Hatice Göktepe, Bozova Belediye Meclis Üyesi Sema Aişeoğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aişeoğlu’nun boynunda kırık olduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. HDP heyetinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çalışmaları kapsamında Ceylanpınar ilçesine gittikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement