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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- HDP İzmir İl binasında silah sesleri: 1 ölü

- HDP İzmir İl binasında silah sesleri: 1 ölü

olay yeri

Polis Rehin Akalan Polis Ekipleri 

-şahsın alınması
-güvenlik tedbirleri

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri geldi. Olay yerine Özel Harekat da olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmir'in Konak ilçesinde HDP İzmir İl Başkanlığı binasında silah sesleri gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Sokak ve caddeler trafiğe ve aya geçişine kapatıldı. Binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açarken bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Alınan ilk bilgiye göre il binasına silahlı bir kişinin girerek içerideki görevliyi rehin aldığı öğrenilirken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (AÇ-
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