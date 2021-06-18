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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
HDP İl Binasındaki saldırıda ölen Deniz Poyraz'ın cenazesinde kısa süreli gerginlik

HDP İl Binasındaki saldırıda ölen Deniz Poyraz'ın cenazesinde kısa süreli gerginlik

gerginlikten görüntüler

Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Cenaze Namazı Polis Ekipleri Provokasyon 

-cenazeden detaylar
-tabutun taşınması

( İZMİR )- İzmir HDP İl Başkanlığında öldürülen Deniz Poyraz defnedildi İZMİR

- İzmir'de, HDP İl Binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülen Deniz Poyraz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kısa süreli gerginlik çıktı.İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölen Deniz Poyraz'ın (38) cenazesinde kısa süreli gerginlik yaşandı. Kadifekale Hava Şehitleri Camii'ndeki törende cenazeye katılan bazı kişiler, tabutun üzerine PKK paçavrasını örtmek istedi. Bu sırada polis, PKK paçavrasının tabuta örtülmesine izin vermedi ve kısa süreli gerginlik çıktı. Gerginlik daha sonra yatıştırıldı.Polis yoğun önlem aldıÖte yandan polis ekipleri, cenazede herhangi bir provokasyon meydana gelmemesi için önceden yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cami çevresinde bulunan bazı yolları trafiğe kapatan güvenlik güçleri, cenazeye katılanlara üst araması yaparak camiye aldı. Kılınan cenaze namazını ardından Deniz Poyraz'ın cenazesi Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi.Cenazeye HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın yanı sıra CHP'li ve HDP'li milletvekilleri ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve HDP'liler katıldı.

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