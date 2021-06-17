HDP il binası önünde hareketli dakikalar



- HDP İzmir İl Binasına girerek camları kıran silahlı bir kişi, polisin erken müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı olduğu belirtilen bir şahıs, İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan HDP İl Binasına girdi. Camları kıran şahsın, yakalanması için polis operasyon düzenledi.

Bölgede trafik durdurulurken, bina çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli, içeriye giren emniyet mensupları tarafından kıskıvrak yakalandı. (ÖA-

