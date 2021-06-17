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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
HDP il binası önünde hareketli dakikalar

HDP il binası önünde hareketli dakikalar

OLAY YERİ

( İZMİR ) -- HDP binasına girerek camları kıran silahlı bir kişi, polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi İZMİR

Polis Akalan 


- HDP İzmir İl Binasına girerek camları kıran silahlı bir kişi, polisin erken müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı olduğu belirtilen bir şahıs, İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan HDP İl Binasına girdi. Camları kıran şahsın, yakalanması için polis operasyon düzenledi.
Bölgede trafik durdurulurken, bina çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli, içeriye giren emniyet mensupları tarafından kıskıvrak yakalandı. (ÖA-
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