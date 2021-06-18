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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
HDP İl Başkanlığı'na yönelik saldırının zanlısı böyle yakalandı

HDP İl Başkanlığı'na yönelik saldırının zanlısı böyle yakalandı

-arşiv-

İstifa Akalan Kamera Diyalog Saldırı 

-HDP saldırganının olay sonrası etkisiz hale getirilme anı
-Saldırganın polisle diyalogu
-Saldırganın gözaltına alınıp götürülme anları

( İZMİR -TEKRAR) İZMİR

- İzmir’de, bir kişinin öldüğü HDP İl Başkanlığı'na yönelik saldırı zanlısının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya dün saat 11.05 civarı O.G. isimli bir şahıs girdi. O.G.'nin içeriye girmesinin ardından binadan kısa süre sonra silah sesleri geldi. Kısa bir süre sonra zanlının, parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, daha sonrada saldırganın etkisiz hale getirilmesi için bir operasyon başlattı. O anlar kamerada Öte yandan, O.G. isimli saldırganın yakalanma anları kameraya yansıdı. Görüntülerde operasyon başlatan polisin, saldırganı gözaltına aldığı anlar kameraya yansıyor. İşte ilk diyalog Öte yandan saldırgan O.G.’nin, olay sonrası gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu da kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine O.G., “Kemalpaşa’da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dediği duyuluyor. Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada bir kaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi. Öte yandan zanlının işlemleri devam ediyor.
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