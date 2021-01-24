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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
HDP Esenyurt İlçe eş başkanlarının ifadesi alındı

HDP Esenyurt İlçe eş başkanlarının ifadesi alındı

Bina içinden detay

Propaganda Örgüt Propagandası Harddisk Terör Örgütü Avcılık 

-Binada ele geçirilenlerin fotoları
-Binada gece yapılan operasyon
-Detaylar

( İSTANBUL -EK)- İlçe binasının elektriğinin 4 yıldır kaçak olduğu tespit edildi İSTANBUL

- HDP Esenyurt İlçe binasında bölücü terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’ın posterlerine yönelik başlatılan operasyonda ilçe binasın elektriğinin de kaçak olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K.’nın da ifadeleri alındı.HDP Esenyurt İlçe başkanlığında bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın posterlerinin duvarlarda olduğunun tespiti üzerine başlatılan soruşturmada ilçe binasına dün gece operasyon düzenlenmişti.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası ilçe binasında yapılan aramalarda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, bin adet afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.Soruşturma kapsamında HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade verdi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken yapılan incelmelerde elektriğin kaçak olarak kullanıldığı belirlendi.Yaklaşık 4 yıldan beri kaçak olduğu öğrenilen ilçe binasının elektriği BEDAŞ ekiplerince kesildi.(YM-
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