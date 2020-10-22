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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından delil torbalarıyla çok sayıda doküman çıkartıldı

dokümanların çıkarılması

Polis Güvenlik Güçleri Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Kışla 

-detaylar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na güvenlik güçlerince baskın düzenlendi.
Polis ekiplerinin aramasında binadan delil torbalarıyla çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bugün öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığında arama kararı çıkarıldı. Öğle saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığını önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapatırken bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı. Polis ekiplerinin binadaki araması sürüyor.
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