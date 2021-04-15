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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi

HDP Dilovası eski ilçe başkanı adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

Propaganda Örgüt Propagandası Şafak Operasyonu Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-ŞÜPHELİNİN ADLİYE İÇİNE GİRİŞİ
-DETAYLAR

( KOCAELİ )-HDP'li eski ilçe başkanının kamplarda eğitim aldığı ortaya çıktı KOCAELİ

- Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi. K.O'nun, geçmiş dönemlerde PKK kamplarının bulunduğu Kuzey Irak Gare bölgesindeki kamplarda görüldüğü ve eğitim aldığı bölgede faaliyet gösterdiği öğrenildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.O'nun, geçmiş dönemlerde PKK kamplarının bulunduğu Kuzey Irak Gare bölgesindeki kamplarda görüldüğü ve eğitim aldığı bölgede faaliyet gösterdiği öğrenildi.
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