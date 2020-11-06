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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
HDP binasından PKK’ya ait belgeler çıktı

HDP binasından PKK’ya ait belgeler çıktı

Ele geçirilen belgelerin görüntüsü

Güvenlik Güçleri Gizli Bölme Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 

-Operasyondan arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR )- Belgelerde evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının da bilgileri bulunduğu öğrenildi DİYARBAKIR

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyelerinin bilgilerinin yer aldığı defterler bulundu. Defterde, evlatları terör örgütünce kaçırılan ailelerin çocuklarının da isimlerinin bulunduğu öğrenildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekim'de HDP İl Binasına terör operasyonu düzenlendi.
Binada yaklaşık 7 saat arama yapan güvenlik güçleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Aramalarda gizli bölmeye saklanmış bir defter de bulan güvenlik güçleri defterde terör örgütü PKK mensuplarının örgütteki ve ailelerinin bilgilerinin olduğunu belirlendi. Defterde bulunan PKK’lı teröristlerin bir kısmının güvenlik kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise halen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu belirtildi. Evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının da ismi çıktı Defterde, terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan evlatlarını geri almak için HDP önünde nöbet tutan ailelerle ilgili bilgilere de rastlandı. Defteri inceleyen ekipler, evlat nöbetine katılan ailelerin çocuklarına ait bilgiler buldu. Defterde evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları ile bilgilerin bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede, terör örgütü PKK’ya katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği somut bir şekilde ortaya konuldu. HDP’ye düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyat Ceylan ve yardımcısı Hülya Alökmen Uyanık çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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