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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
HDP Adıyaman İl Başkanlığına operasyon

HDP Adıyaman İl Başkanlığına operasyon

HDP Binasından görüntüler

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Polis Polis Merkezi Terör Örgütü Polis Ekipleri Irak 


- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından HDP İl Başkanlığına operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, afişler ve terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’a ait posterler ele geçirildi. Polis ekipleri konuyla ilgili olarak HDP İl Başkanı M.A.A., ile parti yöneticisi oldukları öğrenilen M.H., H.A., ve B.G., isimli kişileri polis merkezine götürüldü. Burada ifadeleri tamamlanan toplam 4 kişi serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-LO-Y)
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