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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hazır ürünler yün piyasasını zora soktu

Hazır ürünler yün piyasasını zora soktu

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Teknoloji Gana 

-Yün ditme makinasından görüntü
-Çalışmadan görüntü
-Röportaj
-Yünden görüntü
-Çalışma alanından görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yün kabartma işiyle uğraşan Azad Bingöl, hazır yorgan ve yastıklardan dolayı zor günler geçirdiklerini söyledi.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde 7 yıl önce kurulan yün kabartma ve yorgan dikim makinesiyle işe başlayan Bingöl, eskiden yün tarağı ve el emeği ile saatlerce yapılan uğraşın sonunda hazır hale gelen yün, gelişen teknoloji ile beraber makine sayesinde sadece dakikalar içerisinde hazır duruma geldiğini belirtti.
Temizlenen ve taranan yünün yorgan dikim makinesine atılarak döşek ve yorgana dönüştüğünü ifade eden Bingöl, hazır yastık ve yorganların çıkmasıyla işlerinin düştüğünü belirtti.
Azad Bingöl, “İş yerimiz, Yüksekova için büyük bir hizmetti. Herkes yün kullanıyordu. Şimdi ise iş silikon ve elyafa döndü. İşlerimiz baya düştü. Biz de tüm zorluklara rağmen işimize devam ediyoruz. Yüksekova soğuk bir memleket, onun için yün daha çok tercih ediliyordu. Şimdi çıkan silikon ve elyaflar işimizi baya düşürdü” dedi.

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