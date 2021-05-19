Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı



- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet, rahmet ve saygıyla yad ediyorum” ifadelerini kullandı. (MC-

