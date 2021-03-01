- Hayvanseverler, Gölbaşın’da katledilen hayvanların bulunduğu yere çiçek bıraktı

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( ANKARA ) ANKARA



- Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde bulunan çok sayıda ölü köpekler için hayvanseverler olay yerine karanfil bıraktı. Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde boş bir arazide moloz ve toprak yığınlarının altında 20 köpek ölüsü bulunmuştu. Bugün köpeklerin bulunduğu yerde buluşan hayvanseverler, köpeklerin bulunduğu alana karanfil bıraktı. Katledilen hayvanlar hakkında açıklama yapan hayvanseverler bir daha böyle durumlarla karşılaşmak istemediklerini ifade ederek hayvanların öldürülmesini istemiyoruz açıklamasında bulundular. (ÖMR-BC -



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