Hayvanseverler adadaki atların ahırlarının yıkılmasını dozer önüne geçerek engelledi

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( İSTANBUL )- ‘Adaların Atları Platformu’ gönüllüleri, Heybeliada’daki ahırların yıkımını engelledi İSTANBUL



- Adaların Atları Platformu gönüllüleri eylem yaparak, Heybeliada’da kalan son atların ahırlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri tarafından yıkılmasına izin vermedi. Adalar’da geçtiğimiz yıl ruam hastalığı sonucu 105 atın itlaf edilmesinin ardından faytonların faaliyetleri durdurulmuştu. Kaçak ahırların ise yıkılmasına karar verilmişti. İBB ekipleri, Heybeliada’da bulunan ahırları yıkmak için iş makineleriyle adaya geldi. Heybeliada’da bulunan ahır bölgesinde toplanan ve ellerinde bostan korkulukları taşıyan Adaların Atları Platformu üyeleri, protesto eylemi düzenledi.

Duruma tepki gösteren platform üyeleri, son kalan atların ahırlarının yıkılmasına izin vermedi. “Yeni ahırlar yapılmadan eskisi yıkılmayacak” Adaların Atları Platformu gönüllerinden Doğa Su, “Dün Burgazada’da ahırları yıkmaya gelmişler ve yıktılar. Daha evvelden de eylem yapmıştık. Biz Sayın İmamoğlu'yla görüştük. Söz aldık. Yeni ahırlar yapılmadan eskisi yıkılmayacak. Burada önemli olan herkesin içinde, toprağın içinde bir cevher vardır. Bu da çok önemli bir nefestir. Bu süreçte geldikleri gibi anlattım ve izah ettim. Tekrar konuşuldu. Yeni ahırlar yapılmadan eskisi yıkılmayacak, bize verilen söz bu” diye konuştu.





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