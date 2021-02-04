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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hayvansever vatandaş her gün 10 kedinin yiyecek ihtiyacını karşılıyor

Hayvansever vatandaş her gün 10 kedinin yiyecek ihtiyacını karşılıyor

Bülent Gemicibaşından röp.

Market Bild Sigara Hayvan 

-Kedileri beslemesinden detay
-Kedilerden detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta hayvansever Bülent Gemicibaşı yıllardır her gün süt ve salam alarak liman arkasında bulunan 10 kedinin yiyecek ihtiyacını karşılıyor.Zonguldak'ın Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde yaşayan Bülent Gemicibaşı, yıllar önce liman arkasında denize girdiği sırada karşılaştığı 10 kedinin yiyecek ihtiyacını üstlendi. Gemicibaşı maaşından arttırdığı paralarla her gün markete giderek salam ve süt alarak liman arkasındaki kedilere getiriyor. Ayrıca Gemicibaşı parasının yetmediğinde arkadaşlarından para toplayarak kedilerin aç kalmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Hayvansever Bülent Gemicibaşının bu anlamlı hareketi ise liman arkasındaki vatandaşlardan büyük takdir topladı.Bülent Gemicibaşı, ''Ben burada 4'üncü aylarda denize giriyorum. Denize girmediğimiz zaman bu gördüğünüz kedileri besliyorum. Aylık masrafı konu değil. 1 sigara az içiyorum kedileri besliyorum. Bazı arkadaşlarda destek veriyor. Ben kendimi bildim bileli kedilere bakıyorum. Bunlar gidiyor diğerleri geliyor. Ben hayvanları çok seviyorum. Rüzgarlıdan bunlar için buraya geliyorum. Bunlar buraya gelirim beni karşılar giderken de beni uğurlar. Konuşmuyorlar ama bizi anlıyorlar'' dedi.

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