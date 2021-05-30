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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Hayvansever kadın, sokakta bulduğu engelli hayvanlara annelik yapıyor

Hayvansever kadın, sokakta bulduğu engelli hayvanlara annelik yapıyor

AYAKLARI OLMAYAN VE GÖZLERİ GÖRMEYEN KEDİLERDEN GÖRÜNTÜ

Er Kadın Hayvan 

-HAYVANSEVER KADININ KEDİLERİ BESLEMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-KEDİLERDEN DETAYLAR
-ZEYNEP DEMİDOĞA RÖPORTAJ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da hayvansever kadın, sokaklarda bulduğu engelli hayvanlara evinde annelik yapıyor. Tam bir hayvansever olan Zeynep Demidoğa, evinde onlarca engelli kediye çocuğu gibi bakıyor. Sokaklardan ve farklı şehirlerden bulduğu engelli hayvanları evine getirerek onları besliyor. Cerrahî müdahale yapılacak kedileri veterinere götürüp tedavilerini yaptırıyor. Hayvansever kadının evinde çok sayıda ayakları olmayan ve gözleri görmeyen kedi bulunuyor. Toplam 65 kediyi besleyen kadın, ayrıca HAÇİKO Derneği Bursa Şube Sorumlusu olarak görev yapıyor. Sokakta bulduğu kedilere gözü gibi baktığını ifade eden Zeynep Demidoğa, "Hayvanları çok seviyorum, sokakta bulduğum ve bana ihbar yapılan engelli ve sakat hayvanları gidip alıp tedavilerini yaptırdıktan sonra evimde besliyorum. Çok sayıda ayağı olmayan ve gözü görmeyen kedi besliyorum. Kediler benim evladım gibi. Evimde 65 kediyi her gün besliyorum" dedi.

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