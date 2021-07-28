Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kurtardılar
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kurtardılar

Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kurtardılar

Yangından detay

Hastane Jandarma Yangın Diyaliz Hastası Orman Yangını 

-Alevler detay
-Helikopter detay
-Vatandaşlar detay
-Alevleri çeken detay
-Dumanların evlere yaklaşması
-Ağlayan vatandaşlar detay
-Kaçırılan keçiler
-Jandarma ekipleri
-kadının ağlaması
-detaylar

( ANTALYA )- Mahalleye girmek isteyen vatandaşları jandarma güçlükle sakinleştirdi ANTALYA

– Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, tahliye edilen vatandaşların mahalleye girişlerine izin verilmedi. Bazı vatandaşlar hayvanlarını traktörlere yükleyerek bölgeden kaçmaya başladı.
Jandarma ekipleri ise mahalleye girmek isteyen vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangını çıkış noktaları arasında bulunan Evrenseki Mahallesi’nde vatandaşlar tahliye edildi. Yangın bölgesinden tahliye edilen vatandaşların mahalleye girişlerine izin verilmedi. Bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını traktörlere yükleyerek bölgeden kaçmaya başladı.
Jandarma ekipleri ise mahalleye girmek isteyen vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.Hayvanlarını traktöre yükleyerek yangın bölgesinden kaçan Ahmet Tırpan, “Yangının içerisinde kaldık. Canımızı zor kurtardık. Yangının ilerlemesi devam ediyor. Her şey ortada. Ben Antalya’dan geldim. Abim yangın içerisinde kaldı. Onu bulduk. Dere yatağında suyun içerisinde. Hastaneye kaldırdık. Evimiz yandı. Her şeyimiz yandı. Canımızı zor kurtardık” dedi.
Yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Ayşe Alkan, “Serik’te oturuyordum. Köyden dumanları gördüm. Abimi aradım, ‘Ben yanıyorum’ dedi.
Ona koştuk. Zorla kurtardık. Buraya geldik. Babamların evleri de yandı. Hiçbir şeyleri kalmadı. Abim hastanede yatıyor. Annem hastanede diyaliz hastası” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı