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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

YANGIN ANI

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-YANGIN SONRASI RÖPORTAJ
-YANGININ YAŞANDIĞI AHIR

( TEKİRDAĞ )- Gençlerin dikkati sayesinde 4 büyükbaş yanmaktan kurtarıldı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır alevlere teslim oldu. Mahalle gençlerinin dikkati sayesinde ahırdaki 5 büyükbaştan 4’ü kurtarıldı. Yaylagöne Mahallesi’nde Hüseyin Erkoç’a ait büyükbaş hayvanların barındığı ahırda, süt makinesinin kablolarından yangın çıktı. Ahırın çatısı alevlere teslim oldu. Yol kenarında oturdukları sırada yangını fark eden mahalle sakini gençler, hayvan sahibi Hüseyin Erkoç’a ve ardından itfaiyeye haber verdi. Alev alev yanan ahır, Yaylagöneli gençler ile itfaiyenin çabasıyla söndürüldü. Yangın esnasında 5 büyükbaş kurtarılırken, 1’i yanarak telef oldu. Hüseyin Erkoç, zararının 10 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

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