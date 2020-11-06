Hayvanları için ahır yapan adam çatıdan düşüp yaralandı

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( İSTANBUL )- İlk yardımına komşuları koştu İSTANBUL



- Arnavutköy’de bakmakla yükümlü olduğu hayvanlarına ahır yapmaya çalışan bir kişi, ahır inşaatındaki çatıdan düşerek yaralandı. Yaralı adamın ilk yardımına komşuları koştu. Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Zeki Kurt, hayvanlarını soğuktan korumak için evinin hemen karşısında bulunan boş alana ahır yapmak istedi. Ahır inşaatını tamamlayan ve son olarak çatıyı yapmak isteyen Kurt, çatıyı yaparken düştü. Yere düşen ve yaralanan adama ilk müdahaleyi mahallede bulunan komşuları yaptı. 112 ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.



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