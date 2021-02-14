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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Yangın yerinden görüntü

( BURDUR ) BURDUR

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan 


- Burdur'un Aziziye köyünde bir evde çıkan yangının sıçradığı ahırda bulunan hayvanlar, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Burdur merkeze bağlı Aziziye köyünde yaşayan Ayşe Seven'e ait tek katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ayşe Seven'in içerde oturduğu sırada çıkan yangın bir anda büyüyerek yandaki ahıra da sıçradı. Yangını gören köylülerin yardımıyla ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı. Yangına Aziziye köyü muhtarlığı yangın tankeri, Aziziye Orman İşletme Müdürlüğü arozözü, Büğdüz Muhtarlığı itfaiyesi, Kemer Belediyesi itfaiyesi ile Burdur Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.Büyükbaş hayvanların son anda kurtarıldığı yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
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