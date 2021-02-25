Hayvan sevgisi hayaline kavuşturdu

-Yatağın kurulası

-Bozca’nın yatağına geçmesi

-Bozca’nın ders çalışması

-Bozca’nı tekerlekli sandalye ile bahçede gitmesi

-Köpeğinin görüntüsü

-Köpeği ile fotoğrafı

-Bozca ile röp.

-Gülhan ile röp.

-Eyüp ile röp.



( ADANA -ÖZEL)- Adana’da omuriliğinde tümör nedeniyle engelli doğan Lütfiye Bozca, ders çalışıp savcı olmak istediği hasta yatağına, bir sokak köpeğini sahiplenip ona bakmaya başlayınca kavuştu- Lütfiye Bozca:- “Köpek sevgim beni yatağa kavuşturdu ancak köpeğim öldü”- “İleride adalet için savcı olmak istiyorum” ADANA



- Adana’da omuriliğinde tümör olduğu için engelli doğan kız çocuğu ders çalışıp savcı olmak istediği hasta yatağına, bir sokak köpeğini sahiplenip ona bakmaya başlayınca kavuştu.Adana’da asgari ücretle çalışan Ali Bozca’nın (41) doğuştan omuriliğinde tümör olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 16 yaşındaki kızı Lütfiye Bozca, hayvanları çok sevdiği için Gülhan Yıldırım isimli bir kadının sokakta bulduğu ve sosyal medyasında sahiplendirmek için paylaştığı yavru köpeği sahiplenmek istedi. Yıldırım köpeği de alarak Lütfiye Bozca’nın evine geldi. Bozca, Yıldırım’dan köpeği alıp bakmaya başladı.

Bu sırada Bozca omuriliğinde tümör olduğu için ders çalışırken sandalyede oturduğunda belinin çok ağrıdığını bu nedenle hasta yatağına ihtiyacı olduğunu ancak maddi imkanı olmadığı için alamadığını söyledi.



Bu istek üzerine Gülhan Yıldırım, Seyhan Belediyesi Engelli Birimi ile irtibata geçti. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bozca’ya hasta yatağı hediye edilmesini sağladı.“Köpek öldü, yatak geldi”Bu sırada Bozca’ya yatak gelmeden sahiplendiği ve hayaline kavuşmasına neden olan köpek hastalanıp öldü. Bozca köpeği bahçesine gömerek kendinden daha uzağa gitmesine izin vermedi. Bu sırada hasta yatağı da Bozca’ya geldi. Lütfiye Bozca hasta yatağı geldiği için çok mutluğu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum herkesten Allah razı olsun. Gülhan hanıma sosyal medyadan ulaştım ve bana köpeği getirdi ama 4 gün sonra öldü. Köpekleri çok seviyorum ve tekrar beslemek istiyorum. Köpek sevgim beni yatağa kavuşturdu. Bir köpek her şeye kadir oldu. Büyüyünce savcı olmak istiyorum çünkü haksızlığa dayanamıyorum” dedi.

Gülhan Yıldırım ise, “Bu süreç Lütfiye’nin hayvan sevgisiyle başladı.

Yavru bir köpek sahiplenmek istediler ve sosyal medya üzerinden bana ulaştılar. Daha sonra biz yavru köpeği Lütfiye’ye getirdik. Bir yavru köpek, Lütfiye’nin hayatını değiştirecek böyle bir iyiliğe sebep oldu biz çok mutluyuz” diye konuştu.

Seyhan Belediyesi Engelli Birimi Koordinatörü Eyüp Sebici ise, “Gülhan hanımın sosyal medyada paylaşımını görüp iletişime geçtik. Akif Kemal Akay başkanımızın talimatları doğrultusunda, Lütfiye kardeşimize karyola ve çalışma masasını getirdik” dedi.

Hasta yatağına kavuşan Lütfiye Bozca şimdi derslerine daha bir istekle çalışmaya başladı.





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