Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı

Hayvan severler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı

Edirne görüntüleri

Hayvan Severler Trafik Kazası Sokak Kedisi Çene Kemiği Ameliyat 

-sokak kedisinden görüntüler
-veteriner işleri müdüründen açıklama

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, hayvan severler çene kemiği kırık halde buldukları kediye sahip çıktı. Bir aracın ezmesi sonucu feci şekilde yaralanan sokak kedisi, belediye veteriner işleri tarafından ameliyata alındı. Geçirdiği trafik kazası sonucunda alt çene kemiğinde kırıkları olan sokak kedisine, hayvan severler sahip çıktı. Sokak Hayvanları Koruma Derneği aracılığıyla belediyeye ait Veteriner İşleri MKdürlüğüne teslim edilen sokak kedisi, tedavi altına alındı. İlk müdahale sonucu solunumu normale döndürülen talihsiz kedinin ameliyatının ardından çene kemiğinin tamamen toparlanmasının hedeflendiği belirtildi. “Şuanda solunumu normale döndü” Kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Onur Altan, “Kedimiz , trafik kazası sonucunda alt çene kemiğinde kırıklar vardı. Diş yapısı tamamen bozulmuş, geldiğinde ağız boşluğu ve solunum yolları tamamen pıhtılaşmış, kan ile doluydu. Beslenme hiç yoktu. 72 saattir iç kanama geçirmemesi için gerekli önlemleri aldık. Şuanda solunumu normale döndü ve besleniyor. Ameliyata alarak, çene kemiğini tamamen toplayacağız” dedi.
(KU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement