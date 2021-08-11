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Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

yangın söndürme çalışamalarından görüntü

( MUĞLA )- Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor MUĞLA

Yangın Gesi Makilik Alan Helikopter Hayvan 


- Muğla'nın Milas ilçesinde hayvan çiftliğinin bulunduğu makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mevkii’nde yangın çıktı. Yangın bölgesine Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplere yangın söndürme helikopteri ise havadan destek verdi. Bölgede bulunan bir hayvan çiftliğine de sıçrayan yangının samanlığa zarar verdiği öğrenildi. (OÇ-OD-Y)
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