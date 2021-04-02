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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu

Hayvan bakmaya gidiyorum dediği ahırda kardeşi cesedini buldu

-Olay yerinden görüntüler

Jandarma Sağlık Ekipleri Hayvan 

--Ekiplerden görüntüler

( KOCAELİ )- 19 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde ölü bulundu KOCAELİ

- Kocaeli’de hayvanlara bakmak için evden ayrılan 19 yaşındaki genç, kardeşi tarafından ahırda silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için evden çıkan 19 yaşındaki Emirhan D. ahıra gelen kardeşi tarafından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Emirhan D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
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