Hayrabolu tatlısı tescillendi

-hayrabol tatlısı servis tabağına hazırlanırken

-Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin açıklaması

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Coğrafi işaret başvurusu yapılan Hayrabolu Tatlısı, “mahreç işareti” ile tescil almaya hak kazandı. 12 Ocak 2021’de Hayrabolu Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan Hayrabolu Tatlısı’nın onay süreci 7 aydan daha kısa sürede tamamlandı. Tekirdağ’da daha önceki tarihlerde farklı kurumların çalışmaları ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla Tekirdağ Köftesi, Karacakılavuz Dimi Dokuması, Malkara Eski Kaşar Peyniri, Tekirdağ Peynir Helvası, Tekirdağ Yapıncak Salamura Asma Yaprağı ve Velimeşe Bozası ürünleri coğrafi işaret almıştı. Son olarak Tekirdağ Soğanı için de gerekli başvurular yapıldı. “Trakya’nın ürün sayısı 20’ye yükseldi” Sürecin son derece hızlı ve olumlu sonuçlanmasından mutlu olduğunu belirten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya’nın değerlerine değer katmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Hayrabolu Tatlısı ile birlikte Tekirdağ’ın coğrafi işaretli ürün sayısı 7 oldu. Trakya’nın ürün sayısı 20’ye yükseldi. Başvurudan onay sürecine kadar laboratuvar analizleri, danışman desteği kurumumuz tarafından karşılandı. Emeği geçen ve Trakya’nın değerlerine değer katan tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ederim” dedi.

Hayrabolu Tatlısı, Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinin Trakya şivesinde söylenişi Hayrabol ismiyle de bilinen ana malzemesi irmik ve tuzsuz peynir olan şerbetli bir yöresel tatlısıdır. 1972 yılında Hayrabolu’da üretilmeye başlanan tatlı, ilk yıllarda “Kadı Göbeği Tatlısı” olarak adlandırılsa da zaman içerisinde “Hayrabolu Tatlısı” olarak anılmaya başlandı. Hayrabolu Tatlısı, pişirilip kurutulmuş halde paketli olarak ve şerbeti dökülmüş olarak iki şekilde satışa sunuluyor. Kurutulmuş halde satılan Hayrabolu Tatlısı, fırınlanarak 8 ay süreyle muhafaza edilebilirken, şerbetlenmiş olanlar ise +4 derecede muhafaza edilmek kaydıyla 10 gün içerisinde tüketilmesi öngörülüyor. Hayrabolu Tatlısının üretiminin özellikle tuzsuz peynirin hazırlanması ve diğer işlemleri ustalık becerisi gerektiriyor. Bu sebeple coğrafi sınır ile ün bağı bulunan Hayrabolu Tatlısının tüm üretim aşamaları, belirtilen coğrafi sınırda gerçekleştiriliyor. (HLD-SO-Y)

