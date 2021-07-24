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Haymana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Haymana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı

Haymana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı

otomobilden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Hastane Jandarma Bild Trol 


- Ankara’nın Haymana ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Y. kontrolündeki 06 RAN 12 plakalı otomobil ile Yusuf K. hakimiyetindeki 06 P 8351 plakalı araç Şerefligökgöz mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emre Y. ve Yusuf. K ile birlikte otomobil içerisinde bulunan 4 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Feci kazada 2 otomobilde kullanılamaz hale gelirken yaralanan 6 kişiden 3’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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