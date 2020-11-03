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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Haymana'da 2006 yılında kayıp çocuk ile ilgili gelişme

Haymana'da 2006 yılında kayıp çocuk ile ilgili gelişme

- Arama çalışmalarından görüntü

( ANKARA )- Hayman Savcılığı bir kuyuda araştırma yaptırıyor ANKARA

Kayıp Çocuk Avcılık 


- Ankara'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında kaybolan Memduh K. ile ilgili Haymana Savcılığı bir kuyuda araştırma başlattı. Alınan bilgiye göre, Haymana'da 2006 yılında kaybolan 14 yaşındaki Memduh K. ile gelen bir ihbarı değerlendiren Savcılık bir kuyuda araştırma yaptırdı. Kuyuda yapılan aramada kemik parçaları bulunduğu öğrenildi. (BC -
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