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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Haymana'da 14 yıldır kayıp çocuğun annesi isyan etti

Haymana'da 14 yıldır kayıp çocuğun annesi isyan etti

Annesinin ağlaması

-Açıklamaları
-Kuyuda çalışmalar
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Haymana ilçesinde 14 yıl önce kaybolan Memduh Korkmaz'ın bir kuyuda aranması ile ilgili bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili bir kişi de aranırken anne Ülkü Kutlu, olayın aydınlatılmasını istedi. Haymana Cumhuriyet Savcılığı tarafından gelen bir ihbar doğrultusunda 14 yıl önce kaybolan Memduh Korkmaz olayı ile ilgili bir kuyuda arama başlatıldı. Kuyuda kemik kalıntıları bulunurken olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. tutuklandı. İ.G. isimli bir kişinin de arandığı öğrenildi. Memduh Korkmaz'ın annesi Ülkü Kutlu arama çalışmalarının ardından gözyaşlarına boğuldu. Anne Ülkü Kutlu çocuğunun 2006 yılı Aralık ayında kaybolduğunu belirterek, "Hiç kimse cevap vermedi. 14 yıldır çocuğum kayıp. Katillerin bulunmasını istiyorum. İçimin ateşi sönsün. Benim ciğerim yandı, başkasının yanmasın" dedi.
Kuyuda bulunan kemiklerden alınan örneklerle anneden alınan kan örneklerinin karşılaştırılacağı öğrenildi.
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