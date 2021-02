Hayırsever vatandaşlardan görevli polise çay ve pasta ikramı

-Börek dağıtımı

-Polise ikram

-İkramlardan detay

-röportajlar



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- İstanbul’da görev yapan polislere destek olmak amacıyla bir araya gelen bir grup arama kurtarma görevlisi hayırsever vatandaş, akşam saatlerinde görevli olan polis memurlarına sıcak çay, pasta, börek ve tatlı ikramında bulundu. Polis memurları, hayırsever vatandaşlara duyarlı davranışları için teşekkürlerini iletti. İstanbul’da günün her saati görev yapan polislere destek olmak amacıyla, arama kurtarma faaliyetleri yürüten DASKUT (Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği) görevlisi hayırsever vatandaşlar bir araya geldi. Vatandaşlar, İstanbul Anadolu Yakasında akşam saatlerinde denetim noktalarında görevli olan polis memurlarına destek olmak amacıyla sıcak çay, ıhlamur, pasta, börek, tatlı ikramında bulundu. Polisler de hayırsever vatandaşların kendilerine verdikleri ikramlar için teşekkür etti. Öte yandan hayırsever vatandaşlar, İstanbul Anadolu Yakasında her akşam görevli polislere bu şekilde ikramlarda bulunduklarını belirtti.

DASKUT Onursal Başkanı Osman Urfalıoğlu, “Emekli Emniyet Müdürü Seyyid Ahmed Urfalıoğlu babam. Polis okulunda yetişmiş abilerimizi büyüttüğü için “evlatlarım sizin göreviniz nedir” dedi.

“Babacığım bizlerin görevi arama kurtarma” dedik. “O zaman evlatlarımın morallerini gidip kurtarın” dedi.

Bu gayeyle hizmete hizmet sloganıyla çıktık. Pandemi boyunca her akşam olmak üzere elimizden geldiği kadar tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımızla beraber kendi bütçemizden, elimizden ne geliyorsa yaptık. Gıda olsun, çay, vesaire bu şekilde hizmetimizi getirmiş olduk” dedi.

DASKUT İstanbul İl Başkanı ve Baş Eğitmen Mehmet Faruk Er, “Biz doğal afetler dışında pandemi başladığı süreden itibaren “biz insanlarımıza nasıl faydalı olabiliriz” düşüncesiyle bir olay başlattık. Hizmete hizmet anlayışıyla özellikle kolluk kuvvetlerimizi gece nöbet tutan polis arkadaşlarımızı ziyaret edip bunlara ikramlarda bulunuyoruz. Şu anda saat gecenin bir buçuk civarında, Bu hizmetimizi de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Amacımız halkla polisi dostane bir şekilde tanıştırmak” diye konuştu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Kartal, “Bir sanatçı olarak bugünümüzü arama kurtarma ekipleriyle beraber geçirdik. Zor süreçte sıkıntı yaşayan, özellikle durmadan çalışan emniyet güçlerimizle beraber oldukları için onlara teşekkür ediyorum” dedi.





